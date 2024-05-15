В Севастополе льготникам упростили систему получения карточки на бесплатный проезд

Правительство Севастополя утвердило новый порядок выпуска и выдачи и обслуживания электронных средств оплаты проезда льготниками в общественном транспорте.

Было отмечено, что сегодняшний порядок, введенный в 2018 году устарел. Теперь использовать в качестве специальной карты можно будет свою собственную банковскую карту.

Ранее, человек, получивший статус льготника, обращался в Управление труда и соцзащиты или МФЦ с соответствующим заявлением для подтверждения статуса. Ждал подтверждения права на бесплатный проезд. Затем снова обращался в ведомство для выпуска карты. Его сфотографировали и эти данные направляли оператору автоматизированной системы оплаты проезда. На карте была фотография, персональные данные с фамилиями и отчеством.

Изготавливалась она 40-45 дней.

Теперь можно свою банковскую карточку привязать в качестве электронного средства оплаты. Деньги у человека, подтвердившего льготный статус, не будут списываться за проезд при поднесении к терминалу, а сразу будут зачисляться в банк по количеству поездок.

Если на карточку не нанесены фамилия и инициалы льготника, ему нужно с собой возить паспорт для подтверждения личности.

Ольга Сурикова