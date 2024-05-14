Как выбрать лучший вариант рефинансирования кредита

Рефинансирование — это банковская услуга, которая подразумевает получение нового кредита для полного или частичного погашения оформленных ранее займов. Перекредитование позволяет получить более выгодные условия по сравнению с действующими ссудами. А ещё не нужно контролировать графики погашения в нескольких финансовых организациях: рефинансировав долг, платёж нужно вносить раз в месяц в одном банке.

Рефинансирование кредитов* даёт заёмщику следующие преимущества:

Снижение долговой нагрузки: размер ежемесячного платежа снижается за счёт увеличения срока займа.

Экономия на сумме уплаченных процентов, если за время выплаты займа Центральный банк изменит ключевую ставку в меньшую сторону.

Снятие обременения с залогового имущества.

Рефинансировать можно потребительские займы, ипотеку, кредитные карты и автокредит.

Что важно знать при выборе программы рефинансирования

Финансовые эксперты сходятся во мнении, что перекредитовываться выгодно в том случае, если разница в процентных ставках по действующему и новому договору составляет не менее 2–3%. При этом срок кредитования должен сократиться хотя бы в два раза.

Помимо переплаты, важное значение имеют следующие факторы:

сумма кредитования;

срок действия договора;

требования к заёмщикам и перечень документов;

срок рассмотрения заявки;

возможность частичного и полного досрочного погашения без штрафов;

наличие обязательных страховок и их стоимость;

расходы на переоформление документов.

В Альфа-Банке можно оформить кредит до 7,5 млн ₽ на срок от двух до семи лет. Процентная ставка рассчитывается индивидуально. Дополнительно заёмщики могут получить деньги на личные нужды.

Как предварительно рассчитать размер переплаты

Чтобы сравнить условия в нескольких банках и выбрать наиболее выгодное предложение, удобно пользоваться калькуляторами рефинансирования. Это специальные онлайн-сервисы, которые помогают рассчитать, какую сумму получится сэкономить при перекредитовании. Такие программы есть на сайтах крупных банков и кредитных агрегаторов.

В предложенных полях нужно ввести размер ежемесячного платежа и сумму, которую осталось выплатить по текущим обязательствам. Затем необходимо выбрать срок кредитования. Если требуются дополнительные деньги, надо указать желаемую сумму. Сервис автоматически подберёт процентную ставку, рассчитает новый платёж и покажет, как меняется сумма переплаты в зависимости от срока кредитования.

Как рефинансировать задолженность

Оформить рефинансирование можно в том случае, если текущие кредиты и займы последние полгода погашаются без просрочек, а до окончания действия договора осталось не менее трёх месяцев.

Услуга доступна гражданам РФ в возрасте от 21 года. Прочие требования:

наличие постоянного дохода — от 10 000 ₽ в месяц после вычета налогов;

непрерывный стаж на текущем месте работы — не менее трёх месяцев.

Чтобы оформить рефинансирование, нужен паспорт. Если заёмщику требуется дополнительная сумма на личные нужды, необходимо подтвердить финансовое положение. Надо представить справку о доходах и налогах физического лица или документ, оформленный по форме банка (образец можно скачать на сайте).

Банк самостоятельно закрывает действующие займы и запрашивает справку о погашении в бюро кредитных историй. Заёмщику остаётся вовремя вносить платежи по новому кредиту и соблюдать остальные условия договора.

*Услуги рефинансирования кредитов оказывает АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. ПСК 17,000% — 34,995% % годовых. Ставка определяется для каждого заёмщика индивидуально.

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