ЛДПР – чемпион Севастопольской любительской футбольной лиги!

Футбольная команда ЛДПР Севастополя одержала победу в чемпионате Севастопольской любительской футбольной лиги 5х5.

На церемонии награждения победителям – футболистам ЛДПР – был вручён кубок, а игроки получили медали и грамоты. Также была отмечена индивидуальная мастерство Владислава Четыркина, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата. Второе место в турнире заняла команда «Метеор», третье – «Супертяж».

Также в этот день прошло награждение участников Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8. Первое место заняла команда «Спартак», второе – «Черноморец», а третье – «Байдары». Команда ЛДПР заняла почётное 4-е место из 13 команд и была поощрена благодарственным письмом от руководителя лиги за участие в турнире.

В ЛДПР отметили, что уже на следующей неделе команда примет участие в новом турнире – на этот раз в формате 8х8.

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Анна Левина