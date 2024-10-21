На улице Вакуленчука в ночное время ограничат движение

21 и 22 октября на улице Вакуленчука в ночное время введут временные ограничения дорожного движения.
Они будут действовать с 22:00 до 05:00 на участке дороги от дома №40 по улице Вакуленчука до дома №2 по улице Стрелецкая.
Движение ограничат частично – по одной полосе каждую ночь. Проезд для автомобилей останется открытым. Просьба водителей обращать внимание на знаки приоритета.
Такие меры необходимы для завершения работ по прокладке коммуникаций.
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Анна Левина