Девять дней в октябре придется несладко – график магнитных бурь

В октябре ожидается несколько магнитных бурь, к которым следует готовиться заранее.

Итак, умеренная магнитная буря ожидается с 5 по 6 октября.

С 10 по 12 октября ожидается магнитная буря красного уровня, что может привести к ухудшению самочувствия.

17 октября по прогнозу слабая магнитная буря. а

22 октября снова ожидается очень сильная буря.

В конце месяца, 27-28 октября, также прогнозируется умеренная магнитная буря с достижением индекса 4.

В такие дни рекомендуется соблюдать несколько мер предосторожности:

Ограничьте физическую активность. Лучше избегать чрезмерных нагрузок, чтобы не перегружать организм.

Избегайте длительного пребывания на улице. Если возможно, оставайтесь в помещениях, особенно если вы чувствуете головные боли или другие дискомфортные симптомы.

Ограничьте использование электроники. Постарайтесь сократить время, проведенное за компьютером, смартфоном и другими устройствами, особенно если замечаете сбои в их работе.

Следите за своим здоровьем. Люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, должны быть особенно внимательны. Обратите внимание на свое самочувствие и при необходимости проконсультируйтесь с врачом.

Подготовьтесь заранее, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на ваше здоровье и самочувствие.

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Кристина Ветер