Девять дней в октябре придется несладко – график магнитных бурь

В октябре ожидается несколько магнитных бурь, к которым следует готовиться заранее.
Итак, умеренная магнитная буря ожидается с 5 по 6 октября.
С 10 по 12 октября ожидается магнитная буря красного уровня, что может привести к ухудшению самочувствия.
17 октября по прогнозу слабая магнитная буря. а
22 октября снова ожидается очень сильная буря.
В конце месяца, 27-28 октября, также прогнозируется умеренная магнитная буря с достижением индекса 4.
В такие дни рекомендуется соблюдать несколько мер предосторожности:
Ограничьте физическую активность. Лучше избегать чрезмерных нагрузок, чтобы не перегружать организм.
Избегайте длительного пребывания на улице. Если возможно, оставайтесь в помещениях, особенно если вы чувствуете головные боли или другие дискомфортные симптомы.
Ограничьте использование электроники. Постарайтесь сократить время, проведенное за компьютером, смартфоном и другими устройствами, особенно если замечаете сбои в их работе.
Следите за своим здоровьем. Люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, должны быть особенно внимательны. Обратите внимание на свое самочувствие и при необходимости проконсультируйтесь с врачом.
Подготовьтесь заранее, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на ваше здоровье и самочувствие.
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Кристина Ветер