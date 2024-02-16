Севастопольские таможенники нашли яхту, похищенную островах Антигуа и Барбуда

Группа россиян арендовала яхту на островах в Карибском море и пропала. Через некоторое время судно начали сдавать в аренду в Крыму, пишет ТГ-канал Baza.

Угон яхты раскрыли севастопольские таможенники. Весной 2019 года туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда. Там они взяли на прокат яхту за 30 миллионов рублей и перегнали её в Россию. Один из похитителей зарегистрировал яхту по поддельным документам. Судно начали сдавать в аренду для прогулок по Черному морю, тут оно и попало в поле зрение таможенников.

Экспертиза показала, что один из идентификационных номеров яхты сделан кустарным способом. Таможенники обратились к фирме-собственнику судна и там подтвердили, что яхту угнали, а главарь преступной группы находится в международном розыске.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям: 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 174 УК РФ (легализация имущества, приобретенного преступным путем).

Фото: ТГ-канал Baza.