В Севастополец сосед обокрал дом умершего соседа

В Севастополе местный житель задержан по подозрению в краже быттехники у соседей, сообщает пресс-служба полиции города.

В полицию обратилась 56-летняя художница с заявлением о краже имущества из дома, который ей перешел по наследству. В доме несколько лет никто не проживал и за это время оттуда исчезло быттехники более чем на 214 тысяч рублей.

Оказалось, что 33-летний местный житель, проживающий в соседнем многоквартирном доме, выяснил, что после смерти хозяина дом пустует и сначала пришел на разведку, а затем на протяжении месяца вынес оттуда холодильник, микроволновую печь, 2 телевизора и настольную газовую плиту.

Часть техники фигурант дела успел продать неизвестным и выручить около пяти тысяч рублей. Деньги он пропил и проел. Оставшуюся часть похищенного имущества изъяли сотрудники полиции.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова

Фото: tverlife.ru