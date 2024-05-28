Севастопольские работодатели получат субсидии за трудоустройство несовершеннолетних

В Севастополе предлагается финансовая поддержка работодателям, готовым трудоустроить несовершеннолетних граждан. Субсидия, равная минимальной зарплате в регионе (19 242 рубля за месяц), будет предоставляться из регионального бюджета. на эти цели в 2024 году выделено около 10 млн рублей.

С начала года в Севастополе заключено 36 договоров с Центром занятости на создание более 700 временных рабочих мест для молодёжи, и уже трудоустроено 113 несовершеннолетних.

Вакансии для подростков предлагаются в различных учреждениях — школы, библиотеки, парки и скверы. Кроме того, на базе образовательных учреждений города формируются губернаторские школьные трудовые отряды. Все подростки, принимающие участие в программе, заключают срочные трудовые договоры и получают электронные трудовые книжки.

В организациях, где они работают, назначаются ответственные за безопасность труда несовершеннолетних. Помимо заработной платы в размере МРОТ, подростки также получают материальную поддержку от Центра занятости в размере 3 000 рублей в месяц. В этом году Центр занятости планирует трудоустроить около 2 200 подростков на летний период. Чтобы принять участие в программе, можно обратиться в Центр занятости Севастополя.

Анна Левина