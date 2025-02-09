Следком начал проверку по сведениям из соцсетей о жестоком обращении матери с детьми в Симферополе

Сотрудниками СК выявлена информация, в которой сообщается, что жительница одного из садовых товариществ в Симферопольском районе применяет насилие и жестокие методы воспитания по отношению к троим своим малолетним детям.

Глава ГСУ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил следователям выехать совместно с соцслужбами на адрес, изучить обстановку в семье, содержание и воспитание детей, дав оценку всем изложенным обстоятельствам и мерам реагирования со стороны органов профилактики.

Также в рамках проверки устанавливается источник информации и достоверность изложенных в постах сведений.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети