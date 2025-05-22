В Севастополе водитель отбивался от инспектора ДПС зубами

В Севастополе водитель мопеда, не имеющий права управления, оказал сопротивление и причинил травмы сотруднику Госавтоинспекции.

23-летний водитель мопеда, получавший уже штрафы за езду без прав, не остановился по требованию инспектора ДПС.

Позднее, при задержании, он оскорбил сотрудника полиции, оказал сопротивление и нанёс телесные повреждения, укусив его за руку. Полицейскому пришлось обращаться за медпомощью.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе