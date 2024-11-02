В Госдуме предложили писать на этикетках спиртных напитков «Алкоголь вам враг!»

Сейчас законопроект о маркировке алкоголя подобными надписями находится на рассмотрении.

Предлагается на этикетке также указывать (с помощью рисунков) информацию о вреде алкоголя лицам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствами. Информация будет помещена в красную рамку.

За весну 2022 года существенно увеличились объемы продаж алкогольной продукции — ликерных вин на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, слабоалкогольных напитков — на 74% больше, ликероводочных изделий — на 23,8%, водкит- на 8,2%, коньяка — на 3%, другого крепкого спиртного — на 16,8%.

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Анна Левина