В Севастополе попрощались с участником СВО

Сегодня в последний путь проводили сержанта Дмитрия Юрьевича Назарова, родившегося и выросшего в Севастополе.

Он окончил школу №31, служил в армии в родном городе, а затем подписал контракт и остался на профессиональной службе. После увольнения работал в строительстве и затем как гражданский специалист в воинской части.

С началом специальной военной операции он был призван в ряды Вооруженных Сил РФ, прошёл подготовку и отправился в зону боевых действий, где проявил отвагу и профессионализм. Пользовался уважением сослуживцев и часто выполнял сложные задачи.

Дмитрий Юрьевич скончался в госпитале от ран, полученных в бою на Кураховском направлении.

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Кристина Ветер