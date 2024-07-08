Команда ЛДПР отправляется на всероссийский турнир в Санкт-Петербург

Футбольная команда ЛДПР Севастополя готовится к серьезному испытанию: уже 19 июля, стартует престижный турнир «Белые ночи», который пройдет в Санкт-Петербурге. В течение трех дней на стадионе «Кировец» 48 команд из разных уголков России будут бороться за звание чемпиона.

Накануне отъезда футболисты провели тренировку, на которой присутствовали почетные гости: вице-спикер заксобрания Севастополя, координатор СГО ЛДПР Илья Журавлев и депутат заксобрания Артём Гордиенко.

«Вчера собралась вся команда – 10 человек, – рассказал тренер команды Александр Жабокрицкий. – Мы поделились на две команды и сыграли двустороннюю встречу. Илья Григорьевич и Артём Александрович пожелали ребятам удачи и новых побед!»

Илья Журавлев обратился к футболистам с напутственным словом: «Сегодня очень важный день – мы провожаем на соревнования в Санкт-Петербург нашу футбольную команду «ЛДПР Севастополь».

«Белые ночи» — это очень престижный и важный турнир в формате 6х6, участником которого мечтает стать каждый, кто занимается мини-футболом. В этом году в нем принимают участие 48 команд из разных регионов России – и это уже говорит о многом».

По словам Ильи Журавлева, чтобы попасть на эти соревнования, наши футболисты прошли серьезный отбор: выиграли городской турнир, а затем на протяжении нескольких месяцев практически ежедневно тренировались, чтобы показать на турнире максимальный результат. Отдельных слов благодарности заслуживает тренер команды Александр Жабокрицкий – настоящий профессионал своего дела, который вложил много сил и энергии в подготовку ребят к этому турниру.

Пожелаем нашим футболистам удачи! Верим, что они достойно представят Севастополь на всероссийском уровне!

Анна Левина