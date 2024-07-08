ФСБ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России.

К операции были причастны спецслужбы стран НАТО, – сообщили в ведомстве

Украинские спецслужбы обещали пилоту ВКС РФ $3 млн и итальянское гражданство — за угон Ту-22М3. Всю операцию они пытались провести через Telegram.

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Общение с нашим пилотом началось с угроз его малолетним дочерям. Якобы если мужчина откажется помогать, то до его детей доберутся. Требовали поджечь технику, поделиться данными по самолётам. А после угона обещали предоставить украинский паспорт. Когда поняли, что он никому не нужен, — предложили польский ВНЖ. Потом итальянский паспорт. И показали «липовый» банковской счет на $3 млн — якобы для летчика.

Российский военный сразу сообщил о попытке вербовки начальству, спецслужбы начали работать в ответ. Как итог — вместо угона удар по аэродрому ВСУ «Озерное». Где, вероятнее всего, сотрудники ГУР и СБУ и ждали Ту-22М3.

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Ольга Сурикова