В Севастополе за один день полицейский попал в две резонансные аварии

Участником аварий на автодороге Севастополь – Инкерман и улице Ревякина стал один и тот же сотрудник ДПС.

Напомним, вчера вечером на автодороге Севастополь – Инкерман большегруз DAF выскочил на встречную полосу и протаранил автомобиль ДПС. После чего одному из правоохранителей понадобилась медицинская помощь и коллеги решили отвезти его в срочном порядке в больницу.

После чего автомобиль ДПС, в котором был пострадавший, объезжая пробку на улице Ревякина, с включенными проблесковыми маячками двигался по встречной полосе, где и столкнулся с полицейским автомобилем.

В настоящее время оба пострадавших сотрудника полиции в больнице.