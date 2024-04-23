Киев ограничил консульские действия в отношении украинских мужчин за границей

Покинувшие Украину мужчины призывного возраста отныне не смогут воспользоваться консульскими услугами за рубежом. Всем посольствам направлен документ, в котором сказано, что с 23 апреля вводится запрет на оказание услуг гражданам Украины в возрасте 18-60 лет.

Исключение сделают только для тех, кто оформляет удостоверения личности с целью вернуться домой, пишут украинские СМИ.

«Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации», — говорится в документе, который получили посольства Украины.