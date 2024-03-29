В Крыму появятся два новых круглогодичных курорта

Крым готов побороться за первое место в России среди туристических регионов, так начал свой доклад глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов проекта «Пять морей и озеро Байкал» .

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«Золотые пески России» и «Крымская ривьера» будут находиться в Евпаторийском и Сакском регионах. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава РК Сергей Аксенов на

«Золотые пески России» предполагает строительство 17 отелей 3, 4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. В год курорт готов принимать около миллиона туристов. Инвестиции составят около 60 млрд рублей, срок ввода в эксплуатацию проекта – 2030 год. Добраться к нему можно будет по дороге Симферополь – Евпатория – Мирное, строительство которой уже завершается.

В рамках проекта «Крымская Ривьера» запланировано строительство четырехзвездного комплекса на 840 номеров, который будет принимать порядка 90 тыс. туристов ежегодно. Реализация проекта позволит создать 870 рабочих мест, получить более 1 млрд рублей налоговых отчислений в год. Будет привлечено 16 млрд рублей инвестиций.

Ольга Сурикова