Список адресов, где не будет света в Севастополе 24 октября

В Севастополе ежедневно проходят плановые работы по отключению электроэнергии. Чтобы отключение света не застало вас врасплох, «Севкор» публикует список адресов, где именно не будет света 24 октября.

с 09:00 до 16:00

ул. Глеба Успенского, 2,18;

ул. Марии Поливановой, 6, 8, 15-17(нечет), 21, 39, 6-А,8, 3674, 3880, 5-А, 5-Г,

3-А, 1-13(нечет);

ул. Аргонавтов, 1,24,36;

ул. 1-я Дорическая, 5-А,3;

ул. Анатолия Халина, 41.

с 09:30 до 17:00

ул. Молодых Строителей, 2,6-16(чет),20,24-А,24-Б.

с 09:00 до 17:00

ул. Коралловая, 26-А, 98-А, 96-А, 92-Б, 96-Б, 94-Б, 77-А, 69-А, 105-А, 15, 67-69(нечет), 73-75(нечет);

ул. Ректорская, 9;

ул. Университетская, 68;

ул. Мусонная, 106-А,106.



СНТ «Строитель-2»

СНТ «Надежда-2», кад.251,601

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Почетная, 24, 4-А, 6-8(чет), 14, 20, 26, 30-38(чет), 1, 7-15(нечет), 27-29(нечет), 39-43(нечет),49-51(нечет);

ул. Генерала Богдановича, 36-А, 4-16(чет), 24, 32-42(чет), 7-А, 5, 11, 15, 19-27(нечет), 35-37(нечет), 43;

ОК ЖСТ ИЗ «Благополучный», уч16,11,15.



шоссе Генерала Моргунова, 197-А,205-А,155-А,157-А,107-11;

СНТ «Сапун-Гора», 1614-А, 1532, 1590, 1594-1596(чет), 161, 37 ,45, 775, 1479, 1589, 1603, 1731;

ул. Летчицы Литвиновой, 59,1801;

пер. Шкиперский, 15-17(нечет).



ул. Монастырское шоссе, 9-А,11.



ул. Синопская, 4-24(чет),3-А,1-25(нечет).



ул. Гоголя, 29-31(нечет).

п. Любимовка

ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет),35,39;

ул. 1-я линия, 36,770,922,35-37(нечет),47;

ул. 2-я линия, 106/114,106/142,40/10-А,106/40,63-А,49-А,47-А,39/10,40/9,39/1;

пер. Пушкарский, 2-Б,4/1,4-А,6-18(чет),26,864,1-17(нечет);

пер. Южногородской, 2-10(чет),5-А;

ул. Южногородская, 30;

ул. Батарейная, 68-Б,8-Б,140-А,44-А,50-А,64-А,70-Б;

ул. Софьи Перовской, 136-А,144-А,132-А,146-А,138-А,125-139(нечет),2311;

ул. Новая, 79-А-2,63-А,69-А,63-81(нечет);

ул. Федоровская,92-Б, 72-104(чет),6 1-А, 59-Б, 79-А, 61-81(нечет), 93, 442, 680, 439, 445, 659;

проезд Федоровский, 4-Б,402.



ул. Богданова, 2-8(чет),1-А, 9-А,9-Б,7-А,7-Б,3,7;

ул. Дорофея Кошубы, 7-21(нечет);

ул. Циолковского, 3-5(нечет).



ул. Летчика Авдеева, 44-Б,12-18(чет),26,11-А,13-А,15-А,7,13,807,1167;

ул. Летчика Мордина, 4-10(чет);

ул. Летчика Канарева, 6-10(чет),20-24(чет),28,17 ,17-А,1-3(нечет),15,19,31;

ул. Летчика Старикова, 10,14-16(чет),20,648,27-А,27-43(нечет),649,1213;

проезд Хуторский, 950,15-21(нечет),29,949;

ул. Летчика Алексеева, 1-7(нечет),13-15(нечет);

СНТ «Усть-Бельбек», 300.



ул. Александера, 39-43(нечет), 53;

ул. Каховская, 6-10(чет);

ул. Переяславская, 26-А,26-64(чет),11-49(нечет), 79-95(нечет);

ул. Потемкинцев, 12-20(чет),17-23(нечет);

ул. Тельмана, 12-А,6-36(чет),1-29(нечет);

ул. Серафимовича, 35.



ул. Челюскинцев, 118-132(чет),67,12,25-45(нечет),138/45,138/51,138/43,199;

ул. Кряжева, 3-7(нечет), 59-А,61-А.



ЗАО «Софьи Перовской», 618 ,8-10(чет),14,20,24,28,452,474,кад.2291,7-11(нечет), 23-25(нечет), 33-35(нечет), 47, 172, 186, 244, 882, 1178,1494, 7, 179, 311, 381, 715, 747, 877, 198, 134,38, 102-104(чет), 110, 116-118(чет), 134, 7, 53, 95, 109-111(нечет), 121-123(нечет), 131, 13, кад.2668, 2666,2684, 2689, 2738, 2, 2667-2669(нечет), 2675, 2739, 2763,2799.



ул. Добролюбова, 2,1;

ул. Чернышевского, 18,28-54(чет),19-43(нечет);

ул. Инженерная, 25-31(нечет).



ул. Громова, 22-А,26/2,22-40(чет),11-21(нечет);

ул. Лодочная, 4-14(чет),3-5(нечет);

ул. Михайловская, 6,1;

ул. Пьянзина, 18-50(чет),13-А,13-29(нечет);

проезд Средний, 4,5;

пер. Водосточный, 2-А,2-4(чет),1-А,1;

ул. Мачтовая, 3-А,3-5(нечет).



ул. Некрасова, 22-62(чет),51-61(нечет);

ул. Мазуренко, 34-44(чет)

с 24 по 26 октября



По заявке ООО «Миранда Медиа» будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 08:00 до 17:00

с. Хмельницкое

ООО «Легадо»

ИП Корытин

ООО «Виноград плюс»

ООО «Винодельческое хозяйства Акчурина»

ООО «Агрофирма «Золотая балка» дом пчеловода 5-е отделение

пос. Сахарная головка

СОАО «Севастопольский» участки №24, 492, 494, 83, 493

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 17:00

ул. Токарева, 1, 2.