В Крыму запускают тепличный комплекс для выращивания малины и клубники

Сбер предоставил крупному сельхозпроизводителю 261 млн рублей инвестиционного финансирования

В Крыму при финансовой поддержке Сбера построен высокотехнологичный тепличный комплекс для выращивания клубники и малины в защищённом грунте. Проект реализует крымский сельхозпроизводитель «Ягодная поляна».

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Это наш первый крупный инвестиционный проект в сфере АПК Республики Крым. Построена высокотехнологичная теплица по выращиванию малины и клубники по уникальной технологии ускоренного плодоношения. Она позволяет собирать урожай два раза в год. Общий бюджет проекта 360 млн рублей, из которых 80% — инвестиции банка в развитие агросектора региона».

Сергей Ястреб, генеральный директор ООО «Ягодная поляна»

«Спрос на крымские качественные местные ягоды растёт. Поэтому мы построили высокотехнологичный тепличный комплекс, который поможет увеличить производство малины и клубники в Крыму. Возможность получить льготное кредитование на весомую часть проекта в Сбере помогла нам быстрее реализовать проект, расширить количество занятых на производстве сотрудников и продолжить развитие на полуострове. Также мы планируем автоматизировать производство и в перспективе создать питомник с собственной селекционной лабораторией».

Алиме Зарединова, врио министра сельского хозяйства Республики Крым

«В Крыму всегда были благоприятные погодные и климатические условия для развития производства ягодной продукции в Крыму. Ягода выращивается как в закрытом, так и в открытом грунте, в Крыму порядка 24 гектаров теплиц, где выращивается клубника, малина, ежевика.

Сегодня мы видим, что технологии не стоят на месте и проект, который удалось реализовать, по строительству тепличного комплекса и внедрения искусственного интеллекта в производственный процесс, позволит облегчить работу и систематизировать ее».