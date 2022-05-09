Более 30 тысяч человек приняли участие в севастопольском «Бессмертном полку»

По улицам Севастополя прошли участники массового шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк». В шествии принимают участие те, кому дорога память о фронтовиках-победителях. Цель акции – сделать так, чтобы память о героях осталась навсегда, не только на гранитных плитах с фамилиями. Сегодня в рамках шествия участники также пронесли портреты погибших во время борьбы с нацизмом участников специальной военной операции. В шествии принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Я попросил разрешения у супруги Андрея Николаевича Палия, нашего заместителя командующего Черноморским флотом, который погиб в Мариуполе, пройти с его портретом, и получил на это разрешение. Сделал это с гордостью, с честью и достоинством. Мы поддерживаем наш Черноморский флот, каждый из тех, кто сегодня на передовой для нас как родной. Каждого мы помним, никогда не забудем их семьи», поделился глава города.
Кроме участия в шествии, можно внести свой вклад в народную летопись на сайте moypolk.ru, где семья может опубликовать воспоминания о своем ветеране, его боевом пути, семейное фото и видео. Сайт народной летописи moypolk.ru собрал более 817 000 имен ветеранов. И каждый день он пополняется новыми историями. На сайте группа волонтеров – Центр поисковой работы – ведет прямые консультации по вопросам архивного поиска: moypolk.ru/centr-poiskovoy-raboty-bessmertnogo-polka.
Дарья Тимофеева
Фото: Анастасия Ильина