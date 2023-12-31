Как работают больницы Севастополя в праздники

Новый год – это не только веселый праздник, но и большое испытание. Публикуем график работы севастопольских больниц в грядущие праздничные дни в уже новом 2024 году.

Приемные отделения Севастополя

Все приемные отделения городских больниц будут работать круглосуточно и без выходных.

Стационары работают в круглосуточном режиме.

Травматические пункты

Круглосуточно будут работать травмпункт для взрослых на ул. Адмирала Октябрьского 19 и для детей в приемном отделении на пр-те Генерала Острякова, дом 211а.

Неотложная офтальмологическая, отоларингологическая и стоматологическая помощь

Неотложная офтальмологическая и отоларингологическая помощь для детей и взрослых будет работать круглосуточно.

Для взрослых в приемном отделении горбольницы №1 на ул. Адмирала Октябрьского,19 (7 этажный корпус), телефон: +7 (8692) 55-94-92.

Для детей — приемное отделение на пр-те Ген. Острякова, 211а, телефон: +7 (978) 300-03-62.

Телефоны поликлиник и приемных отделений Севастополя и телеграмм-приемные, работают круглосуточно:

Городская больница №1 +7 (978) 640-39-62.

Городская больница №4 +7 (978) 300-90-94.

Городская больница №5 +7 (978) 300-03-67.

Городская больница №9 +7 (978) 100-15-31.

Городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (телеграм-приемная).

Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7(8692)48-71-40, +7(978) 100-16-83. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.

Горячая линия по вопросам Посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 986 60 14 – круглосуточно.

Дежурные администраторы приемных отделений круглосуточно, работают круглосуточно:

Городская больница №1: +7 (978) 640-80-35.

Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16.

Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-62.

Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14.

Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.

Телефоны экстренных служб Севастополя и кол-центров:

Скорая помощь работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112.

Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефон – 122, доступен с мобильных и стационарных телефонов. Все звонки бесплатны.

Амбулаторно-поликлиническая сеть Севастополя: график работы на новогодние праздники 2024



Поликлиники горбольницы №1

1, 7 и 8 января – нерабочие дни.

31 декабря работает кабинет неотложной помощи расположенный в поликлинике № 1 на ул. Адм. Октябрьского, 19. График работы с 09:00 до 14:00.

30 декабря, 2, 4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00.

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00, проведение диспансеризации.

Женские консультации работают:

31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни;

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса будут работать 30 декабря, 2, 3, 4, 5 и 6 января – с 10:00 до 16:00.

Единая регистратура поликлиник горбольницы №1 по номеру телефона + 7 8692 41 71 77 работает по графику работы поликлиник.

Взрослая поликлиника горбольницы №4:

1, 7 и 8 января – нерабочие дни;

31 декабря работает кабинет неотложной помощи в поликлинике на ул. Леваневского, 25 с 09:00 до 14:00.

30 декабря, 2, 4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00.

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00, проведение диспансеризации.

Выездные мобильные бригады неотложной помощи для взрослого и детского населения, выездные мобильные бригады к пациентам с признаками ОРВИ, пневмонии для взрослого и детского населения будут работать 30 декабря, 2, 3, 4, 5 и 6 января с 09.00 до 14.00.

Регистратура взрослой и детской поликлиник городской больницы № 4 работает по графику работы поликлиник.

Кол-центр больницы +7 8692 41 71 70 работает:

30 декабря, 2,4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00;

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.

Детская поликлиника горбольницы №4

1, 7 и 8 января – нерабочие дни.

31 декабря работает кабинет неотложной помощи в поликлинике на ул. Леваневского, 18 с 09:00 до 14:00.

30 декабря, 2, 4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00.

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.

Женская консультация:

31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.

30 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00.

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.

Стоматологическое отделение работает:

31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни;

30 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00.

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники горбольницы №5 будут работать на пр-те Ген. Острякова,37, пр-те Победы,47а, ул. Юмашева,19г и пр-те Гер. Сталинграда, 62:

1 и 7 января – нерабочие дни.

30 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00.

31 декабря – кабинет неотложной помощи (в поликлинике на ул. Юмашева, 19г), с 09:00 до 14:00.

2, 4, 6 и 8 января – кабинеты неотложной помощи с 9:00 до 14:00;

3 и 5 января – по графику рабочего дня с 09:00 до 16:00 (поликлиники на пр. Ген. Острякова, 37, пр. Победы,47а, ул. Юмашева,19-г, Гер. Сталинграда, 62 и ул. Ленина, 20).

Выездные мобильные бригады к пациентам с признаками ОРВИ, пневмонии будут работать 2, 4, 6 и 8 января с 09:00 до 14:00.

Единая регистратура поликлиник городской больницы №5 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона регистратуры +7 8692 41 71 03.

Взрослая и детская поликлиники Городской больницы № 9 в Балаклаве:

1, 7 и 8 января – нерабочие дни.

31 декабря – кабинет неотложной помощи во взрослой поликлинике (ул. Мира, 5) с 09:00 до 14:00.

30 декабря, 2, 4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00.

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00, проведение диспансеризации.

Женская консультация в Балаклаве на ул. Мира, 5:

30, 31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – не рабочие дни.

3 и 5 января – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа будут работать 30 декабря, 2, 4 и 6 января с 09:00 до 14:00.

Взрослая и детская поликлиники Городской больницы №9 в Инкермане:



1, 7 и 8 января – нерабочие дни;

30 декабря, 2, 4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00;

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.

Единая регистратура поликлиник городской больницы № 9 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона +7 8692 41-71-68.

Женская консультация в Инкермане на ул. Умрихина, 16:

30, 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни;

4 января – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00.

Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа будут работать с 30 декабря, 2, 4 и 6 января с 09:00 до 14:00.

Врачебные амбулатории с. Осипенко, п. Кача, п. Солнечный, с. Верхнесадовое:



31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.

30 декабря — по графику субботы с 09:00 до 14:00.

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.

Фельдшерско-акушерские пункты:

31 декабря, 1, 2, 4,6, 7 и 8 января – нерабочие дни.

30 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00.

3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.

Врачебные амбулатории в с. Орлиное, с. Терновка:

31 декабря, 1, 3, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни;

30 декабря, 2, 4 и 6 января – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00.

Врачебная амбулатория в пос. Сахарная Головка

:31 и 30 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни;

3 и 5 января – по графику рабочего дня с 09:00 до 16:00.

График работы стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов в Севастополе на новогодние праздники 2024

Стоматологическое отделение в Балаклаве:

30, 31 декабря, 1, 3, 7 и 8 января – нерабочие дни;

2, 4, 5 и 6 января – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00.

Стоматологическое отделения в Инкермане:

30, 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни;

3 января – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00.

Стоматологическая поликлиника №1 на ул. Бутакова,40:

31 декабря, 1 и 7 января – нерабочие дни;

30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.

Стоматологическое отделение Стоматологической поликлиники №1 на ул. Надеждинцев, 20:

31 декабря по 8 января – нерабочие дни;

30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.

Стоматологический кабинет для маломобильной группы на ул. Б. Морская, 34:

30 декабря по 8 января – нерабочие дни.

Севастопольская детская стоматологическая поликлиника на ул. Ленина, 22:

31 декабря, 1 и 7 января – нерабочие дни.

30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.

Отделение детской стоматологической поликлиника на ул. Корчагина, 40:

31 декабря, 1 и 7 января – нерабочие дни.

30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.

График работы диспансеров и психиатрической больницы

Отделения кожно-венерологического диспансера (взрослое на ул. ул. Очаковцев 14, детское на ул. Репина, 4):

30, 31 декабря, 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.

2, 3, 4 ,5 и 6 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00.

Поликлиника онкологического диспансера

30, 31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни

3 и 5 января — рабочие дни с 09:00 до 14:00. Прием осуществляется по предварительной записи лечащего врача поликлиники по месту жительства.

Взрослая и детская поликлиники противотуберкулезного диспансера на Фиолентовском шоссе, 17

30, 31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.

3 и 5 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.

Севастопольская психиатрическая больница на Фиолентовском шоссе, 15

Приемное отделение и отделение освидетельствования на опьянение в круглосуточном режиме.

Поликлиника:

30,31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.

3 и 6 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.

График работы Центра крови Севастополя на новогодние и рождественские праздники

30, 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.

3, 4, 5 января – рабочие дни по графику буднего дня с 08:00 до 12:00.

График работы льготных аптек Севастополя 2024

Аптека на пр-кте Октябрьской Революции, 33:

30 декабря — рабочий день с 10:00 до 18:00.

31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни.

3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.

Аптека на улице Силаева, 3:

30 декабря — рабочий день с 10:00 до 16:00.

31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни.

3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.

Аптека на площади Восставших, 1:

30 декабря — рабочий день с 10:00 до 16:00.

31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни

3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.

Аптека в Инкермане на улице Умрихина,16:

30, 31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни;

3, 5 и 6 января – рабочий день с 08:00 до 14:00.

Аптека в Балаклаве на улице Мира, 5:

30 декабря — рабочий день с 10:00 до 16:00.

31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни.

3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.

Аптека на улице Макарова, 31:

30 декабря — рабочий день с 10:00 до 16:00.

31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни.

3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.

Аптека на Северной стороне на ул. Леваневского, 25:

30 декабря — рабочий день с 09:00 до 15:00.

31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – не рабочие дни

3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.

Севастопольцам напомнили, что для предотвращения роста заболеваемости гриппом и коронавирусом, как и раньше, необходима вакцинация.

— Мы приглашаем жителей в наши прививочные кабинеты. Вакцина от ковида в наличии есть, однокомпонентная «Канвосэл». Она активирует все виды иммунного ответа, а значит, обеспечивает надежную и эффективную защиту организма. Что касается прививочной кампании по гриппу, ее мы успешно завершили ещё 5 декабря, — главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Как работают пункты вакцинации Севастополя на новогодние праздники

Мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Муссон» 2,3,4, 5, 6 и 8 января будет работать с 09:00 до 19:00.

В поликлиниках горбольницы №1 прививочные кабинеты будут работать по графику работы поликлиник.

В поликлиниках горбольницы №9 прививочные кабинеты будут работать по графику работы поликлиник.

В поликлинике горбольницы №4 прививочный кабинет будет работать по графику работы поликлиники.

Читайте на WWW.SEVASTOPOL.KP.RU: https://www.sevastopol.kp.ru/daily/27550/4873308/