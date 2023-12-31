Как работают больницы Севастополя в праздники

Новый год – это не только веселый праздник, но и большое испытание. Публикуем график работы севастопольских больниц в грядущие праздничные дни в уже новом 2024 году.
Приемные отделения Севастополя
Все приемные отделения городских больниц будут работать круглосуточно и без выходных.
Стационары работают в круглосуточном режиме.
Травматические пункты
Круглосуточно будут работать травмпункт для взрослых на ул. Адмирала Октябрьского 19 и для детей в приемном отделении на пр-те Генерала Острякова, дом 211а.
Неотложная офтальмологическая, отоларингологическая и стоматологическая помощь
Неотложная офтальмологическая и отоларингологическая помощь для детей и взрослых будет работать круглосуточно.
Для взрослых в приемном отделении горбольницы №1 на ул. Адмирала Октябрьского,19 (7 этажный корпус), телефон: +7 (8692) 55-94-92.
Для детей — приемное отделение на пр-те Ген. Острякова, 211а, телефон: +7 (978) 300-03-62.
Телефоны поликлиник и приемных отделений Севастополя и телеграмм-приемные, работают круглосуточно:
Городская больница №1 +7 (978) 640-39-62.
Городская больница №4 +7 (978) 300-90-94.
Городская больница №5 +7 (978) 300-03-67.
Городская больница №9 +7 (978) 100-15-31.
Городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (телеграм-приемная).
Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7(8692)48-71-40, +7(978) 100-16-83. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.
Горячая линия по вопросам Посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 986 60 14 – круглосуточно.
Дежурные администраторы приемных отделений круглосуточно, работают круглосуточно:
Городская больница №1: +7 (978) 640-80-35.
Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16.
Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-62.
Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14.
Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.
Телефоны экстренных служб Севастополя и кол-центров:
Скорая помощь работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112.
Единый контакт-центр здравоохранения работает круглосуточно. Телефон – 122, доступен с мобильных и стационарных телефонов. Все звонки бесплатны.
Амбулаторно-поликлиническая сеть Севастополя: график работы на новогодние праздники 2024
Поликлиники горбольницы №1
1, 7 и 8 января – нерабочие дни.
31 декабря работает кабинет неотложной помощи расположенный в поликлинике № 1 на ул. Адм. Октябрьского, 19. График работы с 09:00 до 14:00.
30 декабря, 2, 4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00.
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00, проведение диспансеризации.
Женские консультации работают:
31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни;
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса будут работать 30 декабря, 2, 3, 4, 5 и 6 января – с 10:00 до 16:00.
Единая регистратура поликлиник горбольницы №1 по номеру телефона + 7 8692 41 71 77 работает по графику работы поликлиник.
Взрослая поликлиника горбольницы №4:
1, 7 и 8 января – нерабочие дни;
31 декабря работает кабинет неотложной помощи в поликлинике на ул. Леваневского, 25 с 09:00 до 14:00.
30 декабря, 2, 4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00.
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00, проведение диспансеризации.
Выездные мобильные бригады неотложной помощи для взрослого и детского населения, выездные мобильные бригады к пациентам с признаками ОРВИ, пневмонии для взрослого и детского населения будут работать 30 декабря, 2, 3, 4, 5 и 6 января с 09.00 до 14.00.
Регистратура взрослой и детской поликлиник городской больницы № 4 работает по графику работы поликлиник.
Кол-центр больницы +7 8692 41 71 70 работает:
30 декабря, 2,4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00;
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.
Детская поликлиника горбольницы №4
1, 7 и 8 января – нерабочие дни.
31 декабря работает кабинет неотложной помощи в поликлинике на ул. Леваневского, 18 с 09:00 до 14:00.
30 декабря, 2, 4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00.
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.
Женская консультация:
31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.
30 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00.
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.
Стоматологическое отделение работает:
31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни;
30 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00.
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.
Детские поликлиники горбольницы №5 будут работать на пр-те Ген. Острякова,37, пр-те Победы,47а, ул. Юмашева,19г и пр-те Гер. Сталинграда, 62:
1 и 7 января – нерабочие дни.
30 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00.
31 декабря – кабинет неотложной помощи (в поликлинике на ул. Юмашева, 19г), с 09:00 до 14:00.
2, 4, 6 и 8 января – кабинеты неотложной помощи с 9:00 до 14:00;
3 и 5 января – по графику рабочего дня с 09:00 до 16:00 (поликлиники на пр. Ген. Острякова, 37, пр. Победы,47а, ул. Юмашева,19-г, Гер. Сталинграда, 62 и ул. Ленина, 20).
Выездные мобильные бригады к пациентам с признаками ОРВИ, пневмонии будут работать 2, 4, 6 и 8 января с 09:00 до 14:00.
Единая регистратура поликлиник городской больницы №5 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона регистратуры +7 8692 41 71 03.
Взрослая и детская поликлиники Городской больницы № 9 в Балаклаве:
1, 7 и 8 января – нерабочие дни.
31 декабря – кабинет неотложной помощи во взрослой поликлинике (ул. Мира, 5) с 09:00 до 14:00.
30 декабря, 2, 4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00.
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00, проведение диспансеризации.
Женская консультация в Балаклаве на ул. Мира, 5:
30, 31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – не рабочие дни.
3 и 5 января – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа будут работать 30 декабря, 2, 4 и 6 января с 09:00 до 14:00.
Взрослая и детская поликлиники Городской больницы №9 в Инкермане:
1, 7 и 8 января – нерабочие дни;
30 декабря, 2, 4 и 6 января – по графику субботы с 09:00 до 14:00;
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.
Единая регистратура поликлиник городской больницы № 9 работает по графику работы поликлиник. Номер телефона +7 8692 41-71-68.
Женская консультация в Инкермане на ул. Умрихина, 16:
30, 31 декабря, 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни;
4 января – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00.
Выездные мобильные бригады для пациентов с признаками ОРВИ, гриппа будут работать с 30 декабря, 2, 4 и 6 января с 09:00 до 14:00.
Врачебные амбулатории с. Осипенко, п. Кача, п. Солнечный, с. Верхнесадовое:
31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.
30 декабря — по графику субботы с 09:00 до 14:00.
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.
Фельдшерско-акушерские пункты:
31 декабря, 1, 2, 4,6, 7 и 8 января – нерабочие дни.
30 декабря – по графику субботы с 09:00 до 14:00.
3 и 5 января – по графику буднего дня с 09:00 до 16:00.
Врачебные амбулатории в с. Орлиное, с. Терновка:
31 декабря, 1, 3, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни;
30 декабря, 2, 4 и 6 января – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00.
Врачебная амбулатория в пос. Сахарная Головка
:31 и 30 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни;
3 и 5 января – по графику рабочего дня с 09:00 до 16:00.
График работы стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов в Севастополе на новогодние праздники 2024
Стоматологическое отделение в Балаклаве:
30, 31 декабря, 1, 3, 7 и 8 января – нерабочие дни;
2, 4, 5 и 6 января – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00.
Стоматологическое отделения в Инкермане:
30, 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни;
3 января – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00.
Стоматологическая поликлиника №1 на ул. Бутакова,40:
31 декабря, 1 и 7 января – нерабочие дни;
30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.
Стоматологическое отделение Стоматологической поликлиники №1 на ул. Надеждинцев, 20:
31 декабря по 8 января – нерабочие дни;
30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.
Стоматологический кабинет для маломобильной группы на ул. Б. Морская, 34:
30 декабря по 8 января – нерабочие дни.
Севастопольская детская стоматологическая поликлиника на ул. Ленина, 22:
31 декабря, 1 и 7 января – нерабочие дни.
30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.
Отделение детской стоматологической поликлиника на ул. Корчагина, 40:
31 декабря, 1 и 7 января – нерабочие дни.
30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.
График работы диспансеров и психиатрической больницы
Отделения кожно-венерологического диспансера (взрослое на ул. ул. Очаковцев 14, детское на ул. Репина, 4):
30, 31 декабря, 1, 7 и 8 января – нерабочие дни.
2, 3, 4 ,5 и 6 января – по графику субботы с 08:00 до 14:00.
Поликлиника онкологического диспансера
30, 31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни
3 и 5 января — рабочие дни с 09:00 до 14:00. Прием осуществляется по предварительной записи лечащего врача поликлиники по месту жительства.
Взрослая и детская поликлиники противотуберкулезного диспансера на Фиолентовском шоссе, 17
30, 31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.
3 и 5 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.
Севастопольская психиатрическая больница на Фиолентовском шоссе, 15
Приемное отделение и отделение освидетельствования на опьянение в круглосуточном режиме.
Поликлиника:
30,31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – нерабочие дни.
3 и 6 января – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.
График работы Центра крови Севастополя на новогодние и рождественские праздники
30, 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января – нерабочие дни.
3, 4, 5 января – рабочие дни по графику буднего дня с 08:00 до 12:00.
График работы льготных аптек Севастополя 2024
Аптека на пр-кте Октябрьской Революции, 33:
30 декабря — рабочий день с 10:00 до 18:00.
31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни.
3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.
Аптека на улице Силаева, 3:
30 декабря — рабочий день с 10:00 до 16:00.
31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни.
3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.
Аптека на площади Восставших, 1:
30 декабря — рабочий день с 10:00 до 16:00.
31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни
3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.
Аптека в Инкермане на улице Умрихина,16:
30, 31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни;
3, 5 и 6 января – рабочий день с 08:00 до 14:00.
Аптека в Балаклаве на улице Мира, 5:
30 декабря — рабочий день с 10:00 до 16:00.
31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни.
3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.
Аптека на улице Макарова, 31:
30 декабря — рабочий день с 10:00 до 16:00.
31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – нерабочие дни.
3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.
Аптека на Северной стороне на ул. Леваневского, 25:
30 декабря — рабочий день с 09:00 до 15:00.
31 декабря, 1, 2, 4, 7 и 8 января – не рабочие дни
3, 5 и 6 января – рабочий день с 10:00 до 16:00.
Севастопольцам напомнили, что для предотвращения роста заболеваемости гриппом и коронавирусом, как и раньше, необходима вакцинация.
— Мы приглашаем жителей в наши прививочные кабинеты. Вакцина от ковида в наличии есть, однокомпонентная «Канвосэл». Она активирует все виды иммунного ответа, а значит, обеспечивает надежную и эффективную защиту организма. Что касается прививочной кампании по гриппу, ее мы успешно завершили ещё 5 декабря, — главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.
Как работают пункты вакцинации Севастополя на новогодние праздники
Мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Муссон» 2,3,4, 5, 6 и 8 января будет работать с 09:00 до 19:00.
В поликлиниках горбольницы №1 прививочные кабинеты будут работать по графику работы поликлиник.
В поликлиниках горбольницы №9 прививочные кабинеты будут работать по графику работы поликлиник.
В поликлинике горбольницы №4 прививочный кабинет будет работать по графику работы поликлиники.
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