Чем заняться на новогодних праздниках. Афиша

«Севкор» делится подборкой интересных мероприятий, в которой мы рассказываем чем можно заняться во время новогодних праздников

Если вам надоест есть салаты и сидеть за столом, давайте активно проведем время в Таврической пещере. И не просто будем ходить и смотреть на сталактиты, а участвовать в квесте. Логические загадки, конкурсы, игры – все это будет во время квеста 3,4,7, 13 и 14 января в 17.00.

Квест рассчитан на взрослую аудиторию.

А для детей утренники пройдут в комплексе Dreаmwood.

2 января детей с родителями приглашают отправиться в новогоднее приключение с персонажами из мультфильма «Холодное сердце».

3 января путешествие на шоколадную фабрику Вилли Вонка.

А еще можно сесть в волшебный поезд маршрутом Симферополь-Евпатория-Симферополь и оказаться в сказке. Во время поездки вас будут ждать розыгрыши, конкурсы, подарки, угощения, обед, новогодняя программа.

Подробности об увлекательном экспресс путешествии можно узнать по телефону +7978 1850909.

Со 2 по 8 января утренники проходят в ТЦ Муссон в Севастополе, с 12.00 до 13.00

Со 2 января мастер-классы в гончарной мастерской Кушель в Севастополе. Адрес: ул Семипалатинская, 25. Тел +7978 345 35 66.

Волшебная атмосфера Хогвардса ждет детей от 6 лет и больше во время зимнего слета «Гарри Поттер и другие фантастические вселенные».

С 4 по 8 января, с 9.00 до 17.00, пер. 2-ой Академический, частный коттедж с закрытой территорией, тел. +7978 7261116

Компьютерная академия ТОР объявляет о зимней смене в лагере. Будет обсуждение невероятных идей, проектов, каждый участник сможет создать свою 3Д модель. Даты с 3 по 6 января. Запись по телефону +7978 649 33 13