Как прошла «Ночь музеев» в Севастополе

В Севастополе прошла Всероссийская акция «Ночь музеев». Темой праздничных мероприятий стала «История и истории».

В Херсоне Таврическом главные события разворачивались на трех площадках: в Античном театре, в Византийском дворике и на смотровой площадке у Свято-Владимирского кафедрального собора.

На последней точке гостей удивили и восхитили сражения богатырей и акробатические выступления, оперные композиции, старинные романсы и народные танцы, рассказали в пресс-службе музея.

Также на территории Херсонеса проходили мастер классы. Отмечается, что детям особенно понравилось создавать куклы и учиться каллиграфии, а взрослые оценили возможность побыть кузнецами, кожевниками, ювелирами или стеклодувами. Каждый гость смог почувствовать себя исполнителем средневековых танцев.

Особой популярностью в «Ночь музеев» пользовались две новые выставки. В экспозиции «Духовный мир предков в петроглифах Каменной Могилы» посетители увидели наскальные изображения со сценами охоты на коз и мамонтов, репродукции петроглифов на сводах пещер, предметы быта древних народов, керамику и орудия каменного века. На выставке «Загадки античных некрополей» узнали о ритуальных традициях и обрядах херсонеситов в ту далекую эпоху, рассмотрели редкие ювелирные украшения и другие уникальные артефакты.

Музей обороны Севастополя стал одной из самых масштабных площадок города. Более 9-ти тысяч человек в этот день побывали на экскурсиях, посетили многочисленные интерактивы и мастер-классы, сообщили в пресс-службе музея.

Самой яркой и посещаемой площадкой этого вечера стал Малахов курган. Здесь гости погружались в атмосферу сразу двух периодов – Крымской (1853–1856 гг.) и Великой Отечественной (1941–1945 гг.) войн. На территории мемориального комплекса работали интерактивные площадки с участием реконструкторов, которые рассказали посетителям о том, как жили солдаты в полевых условиях, а также познакомили с предметами быта, униформой и вооружением времен двух героических оборон города.

Здесь также развернулись тематические зоны с мастер-классами. Так, все желающие могли ощутить себя мастером свечного дела, смастерить куклу-мотанку, написать письмо настоящим гусиным пером в школе каллиграфии, выбить «страйк» пушечным ядром, слепить различные фигуры из глины своими руками или разукрасить пряники.

Впервые вниманию посетителей представили уникальную выставку «О севастопольских героях на мраморе начертаны слова». В центре экспозиции –плита с братской могилы на Севастопольском старом городском кладбище сотрудников Севастопольского дома военно-морского флота им. лейтенанта Шмидта, погибших 4-5 июня 1942 г. при обороне Севастополя. Реликвию передали в фонды музея-заповедника в 2023 году.

Теплым майским вечером зрителей радовал коллектив Культурного комплекса «Корабел». Трогательное исполнение военных песен и чарующая музыка не оставили никого равнодушным.

В Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» в вечернее время для посетителей проводились экскурсии. В нижнем зале музея все желающие могли ознакомиться с фондовыми предметами, рассказывающими о двух периодах – обороне (1941–1942 гг.) и освобождении города (1944 г.). В витринах – редкие фотографии и документы, личные вещи и образцы холодного оружия, награды участников обороны и освобождения Севастополя, а также трофеи, полученные в дни боев за Севастополь. Многие экспонаты в обновленном зале посетители увидели впервые.

В кинотеатре «Украина» в этот вечер прошли показы двух историко- биографических фильмов: «Адмирал Ушаков» – о создании в 1779 г. русского флота на Черном море под руководством флотоводца и патриота России Федора Ушакова, и «Адмирал Нахимов» – о жизни и деятельности талантливого русского адмирала П.С. Нахимова.

Ольга Сурикова