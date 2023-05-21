Развожаев ответил Буданову на желание уничтожить крымчан и приехать в Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал заявление главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова о намерении уничтожить 3 млн жителей Крыма.

«Это даже хорошо, что они такое говорят. Тем больше будет понимания у тех, кто сейчас в «нейтралитете» и не поддерживает СВО», — написал Развожаев в своем Telegram.

Он подчеркнул, что ему верится с трудом в слова Буданов о том, Севастополь для него родной город, потому что «любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю города-героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда».

«А вообще шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе», — ответил Развожаев Буданову.

Напомним, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил: «Мы получили 3 млн людей, которые жили под пропагандой РФ. Это видоизмененные люди…Справедливая ответственность в нашем понимании для определенных людей за их поступки может быть — только физическое уничтожение».

Ольга Сурикова