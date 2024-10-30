Где в Севастополе не будет света 31 октября — список

В Севастополе в разных районах города 31 октября произойдет отключение электроэнергии. Чтобы быть к этому готовыми, информируем, где именно не будет света в этот день.

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 08:00 до 16:00

5 км Балаклавского шоссе, 42;

ул. Пехотная, 30;

ул. Дубравная, 26,11,19,24,19-Д;

ул. Сельская, 4-Б/2, 2-Б, 8-Б, 2-А, 14-А, 26/2, 6, 4-А/3, 26-А, 20, 26-28)чет), 34-40(чет), 15-А, 11/8, 13-А;

Камышовое шоссе, 1-Д;

ул. Еловая, 10,8-А,2-А,2-Б,8,3-9(нечет).

ул. Лесоводов, 2-10(чет),11/8,5;

ул. Подлесная, 1-27(нечет).

с 09:00 до 17:00

5 км Балаклавского шоссе, 10,5.

ул. Хрусталева, 169.

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

ул. Сосновая, 5-47(нечет);

Фиолентовское шоссе, 6,3-15(нечет),21;

ул. Киммерийская, 6-10(чет),3-А,1-5(нечет);

ул. Босфорская, 45;

проезд Сиреневый, 2,18;

ул. Георгиевская, 7.

СНТ «Салют», 4,3.

ул. Славянская, 38-50(чет),3-39(нечет);

проезд Вербеновый, 2-10(чет),12-30(чет),1-15(нечет), 23;

ул. Аллея Астапова, 28-А.

СНТ «Дионис», 2-12(чет),20,24,1-11(нечет),23-25(нечет);

СНТ «Здоровье», 6-10(чет), 18, 28, 32-34(чет), 44, 54-56(чет), 60/6, 3, 9-13(нечет), 21, 25, 31, 47, 53, 63.

г. Балаклава

ул. Пограничная, 2,1-15(нечет);

ул. Краснознамённая, 14-16(чет),11-Б;

ул. Богдана Хмельницкого, 8-30(чет),36-44(чет),15-23(нечет);

пер. Горный, 1-3(нечет);

ул. Арктическая, 32-А,2-8(чет),1,9-13(нечет);

пер. Богдана Хмельницкого, 25;

СНТ «Благодатный», 70/3,4-Б,4,8-10(чет),2844,17.

ул. Утренняя, 6-Б,8-А,2-Б,2,6-18(чет),24-26(чет),7-11(нечет),17,25,735;

ул. Прохладная, 18;

ул. Аланская, 23.

ул. Тисовая, 23;

СНТ «Золотая Балка», 52,100,110,102/103,47;

ул. Багряная, 10,30,17,25-27(нечет),31

ул. Кирова, 28,27/1;

ул. Башенная, 21,29-31(нечет);

ул. 7-го Ноября, 11-А.

с. Орловка

ул. Клубная, 2,10,13-А,1-27(нечет);

ул. Приморская, 52-А,22-52(чет),62,78,47-А,45-Б,49-Б,49;

ул. Дорожная, 26,25-А,19-25(нечет).

с. Полюшко

ул. Зеленая, кад.1360,22-26(чет),1854,21-А,7,13-27(нечет);

ул. Колосистая, 44-68(чет),43-67(нечет);

ул. Решидова, 26-50(чет),23-49(нечет).

Качинское шоссе, 34/33,34/59,34/27,34/113,34/10;

СНТ «Меркурий», 34/99,68-А,34/26,34/92,34/108,27-А,3,13-35(нечет).

с. Вишневое

ул. Яны-Эль, 13,877;

ул. Амет-Хана Султана, 14-А,2-16(чет),1-11(нечет);

ул. Подгорная, 3-А;

ул. Дружбы, 54-А,44-54(чет),60,1388,1410,43-45(нечет),53,59,1365,1389;

ул. Мира, 44,53-А,15,39-59(нечет).

с. Осипенко

ул. Ветеранов, 24,30, 38-42(чет),222,53-А,23-Б,23-Д,63-А,41-А,23-В;

ул. Массандровская, 8-10(чет);

шоссе Качинское, 32-А/262,32-А/294,32-А/149;

СНТ «Полюшко», 32/149, 178-А, 58, 154, 164, 178/18, 159, 181, 204, 225 ,289-293(нечет).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер