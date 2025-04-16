Как будет работать общественный транспорт в Пасхальную ночь

В Пасхальную ночь в Севастополе будут работать 11 маршрутов общественного транспорта:

— троллейбусы № 7, 9, 10 и 12;

— автобусы № 3, 9, 22, 62, 73, 74 и 103.

Для удобного подъезда к Владимирскому собору в Херсонесе и музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес» от площади 50-летия СССР будет курсировать бесплатный автобус, который будет отправляться по мере заполнения.

Также временные ограничения движения:

19 апреля с 19:00 до окончания Пасхальных мероприятий вводится временное ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств по правой стороне дороги от дома № 6 до дома № 8 по улице Суворова (подъезд к Свято-Владимирскому собору — усыпальнице адмиралов).

19 апреля с 20:30 до окончания пасхальных мероприятий от дома № 6 по улице Ерошенко до пересечения с улицами Дмитрия Ульянова и Древняя ограничат движение всего транспорта, кроме общественного и экстренных служб.