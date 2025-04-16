В Госдуме приняли закон, повышающий безопасность зрителей во время концерта

Депутаты приняли закон, согласно которому организаторы зрелищных мероприятий и собственники площадок тоже будут обеспечивать безопасность зрителей.
Это касается концертов, театральных, цирковых представлений и выставок.
Теперь организаторы обязаны:
— принимать меры по охране и обеспечению технической оснащенности объекта;
— заблаговременно оповестить органы исполнительной власти и местного самоуправления о дате, времени его проведения, тематике и числе участников, а также о планируемых мерах безопасности. Дальше эту информацию передадут органам внутренних дел;
— информировать зрителей об отмене мероприятия и о мерах безопасности;
— не допускать превышения количества посетителей, контролировать их доступ и размещение.
Собственников площадок станут обучать работников навыкам, необходимым для безопасного проведения мероприятий.
Также запрещается проводить мероприятия, если место проведения не имеет инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения безопасности.