В Госдуме приняли закон, повышающий безопасность зрителей во время концерта

Депутаты приняли закон, согласно которому организаторы зрелищных мероприятий и собственники площадок тоже будут обеспечивать безопасность зрителей.

Это касается концертов, театральных, цирковых представлений и выставок.

Теперь организаторы обязаны:

— принимать меры по охране и обеспечению технической оснащенности объекта;

— заблаговременно оповестить органы исполнительной власти и местного самоуправления о дате, времени его проведения, тематике и числе участников, а также о планируемых мерах безопасности. Дальше эту информацию передадут органам внутренних дел;

— информировать зрителей об отмене мероприятия и о мерах безопасности;

— не допускать превышения количества посетителей, контролировать их доступ и размещение.

Собственников площадок станут обучать работников навыкам, необходимым для безопасного проведения мероприятий.

Также запрещается проводить мероприятия, если место проведения не имеет инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения безопасности.