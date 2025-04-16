В Севастополе осудили гражданина Киргизии за избиение с другом мужчины 

Гражданин Республики Киргизия осужден за умышленное причинение группой лиц тяжкого вреда здоровья, приехавшему жителю города Брянска.
Конфликт произошел в ночное время в сквере «300-летия Российского флота».
Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев. Второй нападавший успел покинуть территорию Российской Федерации, объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.
«Данное дело подчеркивает важность борьбы с насильственными преступлениями и необходимость установления ответственности всех участников противоправных деяний независимо от гражданства и места совершения преступлений», — подчеркнули в суде.
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Ольга Сурикова