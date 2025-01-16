Погиб участник спецоперации

В Севастополе 16 января проводили в последний путь гвардии старшего матроса Игоря Руслановича Зубко, уроженца Севастополя.

Он окончил школу №14, затем Севастопольский судостроительный колледж, получив специальность сварщика. После призыва на военную службу Игорь решил продолжить карьеру в Вооруженных Силах и заключил контракт с Минобороны России в 2022 году.

Он участвовал в специальной военной операции с первых её дней, проявляя мужество и инициативу в боях. Игорь Русланович Зубко геройски погиб при освобождении Курской области.

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Кристина Ветер