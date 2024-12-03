В Севастополе восстановили права инвалида-колясочника

Прокуратура Гагаринского района в Севастополе следит за правами инвалида-колясочника, чтобы он мог свободно добраться до своего дома.

Проверка началась после того, как в социальных сетях и СМИ сообщили о проблемах с лифтом в доме на пр. Октябрьской Революции.

Из-за этого инвалид, живущий на 8-м этаже, не мог самостоятельно выходить из квартиры и возвращаться домой. Ему приходилось полагаться на помощь родных и соседей, чтобы спуститься или подняться по лестнице, в том числе для посещения врачей. Прокуратура быстро отреагировала и провела проверку. После их вмешательства лифт был отремонтирован, а ситуация продолжает находиться под контролем прокуратуры.

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Кристина Ветер