В Крыму доула за смерть новорожденного получила 2,5 года условно

Вынесен приговор компаньонке по родам, чьи действия привели к смерти младенца в Ленинском районе Республики Крым

В пресс-службе Следкома сообщили, что 38-летняя жительница Севастополя признана виновной в осуществлении медицинской практики лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Установлено, что беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и госпитализации в медучреждение, при этом имея противопоказания. На сайте объявлений она познакомилась с уроженкой Санкт-Петербурга, которая практиковала профессию доулы. За свои услуги она взяла 35 тысяч рублей.

В процессе беременности доула проводила с жительницей поселка Ленино встречи в арендуемых залах на территории Симферополя и Севастополя, где производила медосмотры, назначала биологически активные добавки.

Днем 2 февраля она обнаружила, что у плода имеются особенности и заверила пациентку о положительном опыте принятия подобных родов. Однако новорожденный мальчик скончался.

Приговором суда компаньоке назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, что в мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка — 31-летней жительнице Ленинского района. Судом она признана виновной в причинение смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.

Ольга Сурикова