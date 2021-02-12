Правительство Севастополя перейдет на отечественное программное обеспечение

Профинансирует городской бюджет

Сегодня на заседании правительства был утвержден график перехода на отечественное компьютерное программное обеспечение. Завершить переход планируется до конца 2022 года.

Как сообщила директор департамента цифрового развития города Александра Осипова, «данные преобразования будут касаться не только исполнительных органов государственной власти, но и также их подведомственных учреждений».

«В том числе таким образом мы планируем сократить бюджетные расходы на приобретение программного обеспечения путём его унификации», – сообщила она.

Поручение было получено из министерства цифрового развития РФ.

План перехода, по ее словам, будет составлен после проведения инвентаризации рабочих мест.

При этом правительство Севастополя уже сейчас использует некоторое программное обеспечение отечественного производства – почта, антивирусы, справочно-консультационные системы.

Финансирование проекта будет проводиться из городского бюджета.

Ольга Сурикова