Где в Севастополе сегодня не будет света

В 17.00 обещают вернуть всем электроэнергию

В Севастополе 9 июня для производства неотложных ремонтных работ на высоковольтной воздушной линии 6000В с 08 д о 17 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

ул. Горпищенко 138,146, Дергачи;

Лабораторное шоссе уч.16, уч.39 (ТСН СНТ «ЭРА-1»).

ул. Героев Сталинграда – КИЦ;

ул. Павла Корчагина 3-13(нечет); 6-А, 6; «Спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя».

ул. Симонок 62, 64, 66/68, 68/61.

В связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 13:00 до 16:00 часов

ул. Инкерманская 7,11,13; ул. Коли Пищенко 22,24; ул. Семипалатинская 2-Б

с 09:00 до 17:00 часов

ул.Маршала Крылова 8,8-А,10; ул. Пролетарская 27; ул. Маячная 13,17; ул. Павла Корчагина 48

с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19.

Также плановое отключение электроэнергии с 11:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции.