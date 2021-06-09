Где в Севастополе сегодня не будет света

В 17.00 обещают вернуть всем электроэнергию
В Севастополе 9 июня для производства неотложных ремонтных работ на высоковольтной воздушной линии 6000В с 08 до 17 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
ул. Горпищенко 138,146, Дергачи;
Лабораторное шоссе уч.16, уч.39 (ТСН СНТ «ЭРА-1»).
ул. Героев Сталинграда – КИЦ;
ул. Павла Корчагина 3-13(нечет); 6-А, 6; «Спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя».
ул. Симонок 62, 64, 66/68, 68/61.
В связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 13:00 до 16:00 часов
ул. Инкерманская 7,11,13; ул. Коли Пищенко 22,24; ул. Семипалатинская 2-Б
с 09:00 до 17:00 часов
ул.Маршала Крылова 8,8-А,10; ул. Пролетарская 27; ул. Маячная 13,17; ул. Павла Корчагина 48
с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19.
Также плановое отключение электроэнергии с 11:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции.
с. Широкое: ул. Бархатовой 2-12(чет),1-13(нечет); пер. Гвоздичный 2-8(чет),1-9(нечет); пер. Калиновый 2-16(чет),1-5(нечет); ул. Приозерная 1-45(нечет),2-6(чет); пер. Ракитовый 1,2,3,4; пер. Яблоневый 2-6(чет),1-7(нечет); ул. Булгакова 1-17(нечет),2-46(чет),17-а,21-31(нечет); ул. Клюшкина 1.
с. Озерное: ул. Водоканальная (КОС-5).
пос. Андреевка: ул. Приусадебная 6,8,18-24(чет),48,52,70-74(чет),78,80,86,5,15-19(нечет),23,37-41(нечет),51,53,57,59; ул. Объездная 6-12(чет),18-24(чет),28,36,50,5-А,3,5,13,15,21-29(нечет),37,39,49,57,59,к.1007;
пос. Солнечное: ул. Караизюмская 1-39(нечет),2-а,26-а,2-40(чет); ул. Сергея Патрогина 2-40 (чет), 1-39(нечет); ул. Ветвистая 2-22 (чет),1-19(нечет),23-27(нечет); ул. Розовая 2-28(чет), 21-а,1-37(нечет); ул. Спутников 4-16(чет),9-13(нечет); ул. Чернухи 2-16(чет),9-25(нечет); ул. Апрельская 1-13(нечет),2-14(чет),19,20.