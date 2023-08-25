В Крыму группа лже-врачей организовала центр по реабилитации наркоманов

В Симферополе девять человек будут судить за организацию деятельности нелегального реабилитационного центра. Они обвиняются в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии и извлечении при этом дохода в крупном размере, а также в незаконном лишении свободы граждан.

Как сообщили в Следкоме, в июне 2020 года 29-летний житель Ростовской области организовал деятельность по реабилитации лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Мужчина привлек знакомого психолога и еще семерых работников, которые ранее сами проходили реабилитационные мероприятия. Между ними были распределены роли по поиску лиц, нуждающихся в помощи, их доставке в реабилитационный центр и наблюдению.

В одном из поселков Симферопольского района, а в последующем и в одном из частных домов на территории Киевского района Симферополя, были оборудованы специальные помещения с решетками и запорными устройствами, что и ограничивало свободы содержащихся там людей.

С родственниками или кандидатами на лечение заключались договоры, после чего лица помещались в дома, где шло их якобы лечение с применением препаратов. При этом у работников не было медобразования и лицензии на врачебную деятельность.

Следствием установлены 20 жителей полуострова, от которых за оказание реабилитационных мероприятий группа лиц до сентября 2022 года получила доход в размере почти 8 млн. рублей.

Ольга Сурикова