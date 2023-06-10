Хуснуллин рассказал, на сколько Крыму хватит воды

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, оценивая запасы воды в Крыму, отметил, что региону их пока хватит на 500 дней, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«За последние два года были обустроены дополнительные связующие каналы между водохранилищами, вовлечены в хозяйственный оборот подземные источники. В настоящий момент все водохранилища в Крыму наполнены. Запасов пресной воды хватит как минимум на 500 дней», – заявил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водоснабжение Крыма. «Регион в этом смысле полностью автономен», – заверил Хуснуллин.

По его словам, прорабатываются возможности поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, которые рассчитывали на водоснабжение за счет Северо-Крымского канала.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Акеснов заявил, что после разрушения Каховской ГЭС Северо-Крымский канал обмелеет. Сейчас правительство решило компенсировать убытки собственникам рисовых хозяйств.

Ольга Сурикова