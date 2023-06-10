Четверых детей нашли живыми в джунглях спустя 40 дней после авиакатастрофы

Автокатастрофа произошла в Колумбии. Обнаружены дети, находившиеся на борту разбившегося самолета. Все это время они числились пропавшими без вести. Фотографии найденных детей опубликовали вооруженные силы республики.

На снимке все четверо несовершеннолетних, в том числе младенец, которому уже после происшествия исполнился год. Остальным на момент крушения было 4, 9 и 13 лет. Авиакатастрофа произошла 1 мая.

На борту легкомоторного самолета находились 7 человек, тела троих были обнаружены спустя две недели: это была мать детей и два пилота.

Ольга Сурикова