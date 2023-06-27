Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как проходили переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По его словам, он сразу предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину не торопиться с жестоким решением.

«Самое опасное, как могли развиваться последствия ситуации. [Было] принято жестокое решение (Путина) — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет»», — сказал Лукашенко.

Когда белорусский лидер начал связываться с Пригожиным, ЧВК «Вагнер» находились уже в Ростове-на-Дону и при помощи ФСБ к середине субботнего дня были налажены три канала, по которым можно было вести диалог.

Лукашенко, по его словам, дал понять главе ЧВК, что до Москвы дойти не получится — «раздавят как клопа».

«На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте». Подумай, говорю, об этом, — пересказал президент Беларуси.

Ольга Сурикова