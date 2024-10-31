В Севастополе произошло ДТП с участием двух маленьких детей

Вчера в 9:30 на улице Крупской 35-летний водитель автомобиля Audi, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП пострадали 27-летняя женщина, водитель Volkswagen, и 4-летний ребенок. Они были доставлены в больницу. В машине также находился младенец в автолюльке. Благодаря использованию детских удерживающих устройств, дети избежали серьезных травм, и девочка получила только ушибы.

Оба водителя были трезвы.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что дети до 12 лет должны перевозиться в автомобилях с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. Нарушение этих требований может привести к административному штрафу: 3 тысячи рублей для водителей, 25 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч рублей для юридических лиц (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

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Анна Левина