ГУР Украины пыталось завербовать российского летчика и угнать вертолет

ФСБ показала видео о срыве операции Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы

ГУР Украины планировало завербовать российского летчика. По замыслу украинской спецслужбы военнослужащий также должен был отравить других членов экипажа, чтобы перегнать вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России на территорию Украины. Об этом сообщает ФСБ.

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В итоге, согласно информации ФСБ, в ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО и места дислокации украинских военных, по которым впоследствии нанесен удар.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о российском летчике Максиме Кузьминове, угнавшем вертолет Ми-8 из Курска. Тогда он переправился на нем в Украину. Вместе с ним на борту были еще двое членов экипажа — они отказались сдаваться ВСУ были убиты украинскими военными.

Позже, в феврале 2024 года, Кузьминов был убит в Испании. Вскоре после этого отец Кузьминова заявил, что его сын поступил как Иуда.

Ольга Сурикова

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