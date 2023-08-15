Минцифры планирует позволить силовикам отключать связь в случае ЧП

В России планируют создать механизм, при котором сотрудники силовых структур в случае введения чрезвычайного положения смогут отключать гражданские сети связи.

Информация об этом следует из нового варианта стратегии развития отрасли связи РФ до 2030 года, разработанного Минцифры.

«[Инициатива] предполагает создание механизма совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. При этом в случае введения чрезвычайного положения связь полностью переходит под контроль силовых ведомств, которые смогут отключать гражданские сети», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на соответствующий документ Минцифры РФ.

Ольга Сурикова