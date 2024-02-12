Губернатор Севастополя Михаил Развожаев удивился цене за обслуживание газового оборудования

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил своим подчиненным разобраться, почему уровень цен на техобслуживание газового оборудования в квартирах севастопольцев выше, чем в Крыму.

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания сегодня, 12 февраля.

«Почему такая цена высокая? Которую ПАО «Севастопольгаз» и наш ГУП, кстати говоря, выставляет. Почему она существенно выше, чем в Республике Крым?», — спрашивал глава города у своих подчиненных.

Развожаев подчеркнул, что если цена завышена, то департамент городского хозяйства должен обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, следком возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в доме на Леваневского.