В Госдуме предложили отмечать «День начала СВО» в школах по всей России

С такой инициативой к министру просвещения обратилась депутат Яна Лантратова.

Она считает, что 24 февраля учащимся необходимо рассказывать о причинах начала и ходе СВО, для беседы приглашать участников боевых действий. В школах, куда не получится позвать участников СВО, предлагается просто показать некие демонстрационные видео.

Автор предложения считает, что такие меры повысят уровень патриотического воспитания и помогут противостоять информационному давлению Запада. Предложение направлено в Минпросвещения, которое должно рассмотреть возможность «Дня начала СВО» и представить позицию по этому вопросу.

Ольга Сурикова