Где в Севастополе не будет света 28 ноября — список адресов

«Севкор» публикует список адресов, где в городе запланировано отключение света 28 ноября.
с 08:00 до 17:00
ул.Хрусталева, 7-Б,66,72-ж/12,72-ж/16,72-ж/14,72-ж/11,72-ж/22,72-ж/4,72-ж/21,72-ж/13,72-ж/15,72-ж/3,74,74-а,74-б,74-г,76,76-а;76-б,76-г,76-ж,76-б/2,78,78-б,78-Г,82-б,86-б; ул. Индустриальная, 28,28/24,28/70,32,1; Камышовое шоссе, 2-а,12-в,7-в; ул. Стахановцев, 18-22(чет); ул. Шабалина, 27-А.
с 09:00 до 13:00
СНТ Медик-2А, 6-32(чет),1-31(нечет),77; СТ Ветеран, 4-8(чет),16,22,56,1,9-11(нечет),17,27,53; СТ Топливник, 14,18,28,32-34(чет),44,60,72,78,144-146(чет),3-5(нечет), 11-15(нечет),29,33,43,69,75,77,79/27,79/59,97,145-1; СНТ Лесная Поляна, 1; СНТ Цыганский тоннель, 39,43.
с 09:00 до 16:00
с. Верхнесадовое
ул. Дачная, 4,22,30,34,5-9(нечет),33; пер. Партизанский, 2,1-5(нечет); ул. Пирогова, 8,18,24-50(чет),56,88,3,5,11-21(нечет),27; ул. Фрунзе, 2,1-23.
Плановые ремонтные работы с 08:00 до 16:00
ул. Богданова – СТ «Парус-5». ул. Каменистая 1-17(нечет),2; ул. Карла Либкнехта 79-А/14,79-Б,79,84; ул. Жерве 2-26(чет); пер. Жерве 2-А,2-16(чет),3; ул. Гармаша 141; ул. Горпищенко 2,3-11(нечет),15-А,15-Б,15-В; ул. Силантьева 1-5(нечет),17,21,21-А,21-Б; ул. Скалистая 1-9(нечет),9-А; пер. Юферов 16; пр-д Каменистый 10.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер