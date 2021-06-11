Где в Севастополе не будет света 11 июня

По разным причинам

В Севастополе в связи с неотложными ремонтными работами на воздушной линии 6000В с 08:00 до 17:00 часов будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с. Орловка:

пер. Багряный 2-8(чет),12,22,24,28,30; 5,9,13,15,19,21,25-29(нечет);

ул. Красноярская 14,42,44; 23;

ул. Озерная 28-а,2-4,18-28(чет),40,44,46; 1,13-19(нечет),25,29,39,45;

ул.Качинское шоссе 14,114; 7,17,19;

с. П. Осипенко:

ул. Лазурная 10,14-20(чет),36,38; 29,1,3,9-25(нечет),33,35;

ул. Енисейская 12,30,34-38(чет); 5,19;

ул. Камская 2,12,20,30,34-40(чет); 1,11,19,21,29,37-41(нечет);

ул. Землянского 18; 1-11(нечет);

туп. Прямой 2,4.

В связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 08:00 до 12:00 часов

ул. Руднева 26-Б,28,28-А,28-Б,28-В,30,30-А

с 09:00 до 17:00 часов

ул. Адмирала Октябрьского 2,4; ул. Большая Морская 44,46

с 09:00 до 17:00 часов

с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 09:00 до 18:00 часов

с. Орловка: ул. Приморская 20-82,21-55; ул. Дорожная 26,19-25; ул. Клубная 2,10,1-27; ул. Школьная 2,4,1-7