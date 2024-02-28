Глава Следкома поручил доложить об обстоятельствах избиения жителя Севастополя

В медиапространстве сообщалось о причинении телесных повреждений жителю Севастополя двумя мужчинами, один из которых ранее выполнял у него ремонтные работы и вымогал деньги.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче расследуемого по данному факту в органах МВД уголовного дела в производство следователей республиканского управления СК», — сообщили в пресс-службе Следкома.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. обеспечить принятие уголовного дела из органов МВД в свое производство и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ольга Сурикова