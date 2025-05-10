Госдума хочет запретить продажу табачных изделий на остановках

Россия
10-05-2025

В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи табачных изделий на остановках общественного транспорта.

В список запрещенных товаров войдет табак, никотиносодержащая продукция, устройства для ее потребления, а также кальяны.

Авторы уверены, что расположение торговых точек на остановках повышает доступность вредной продукции для молодежи, особенно из-за близости к школам, колледжам и ВУЗам. Кроме того, есть риск пассивного курения для детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

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Анна Левина