Футбольный клуб «Севастополь» сегодня одержал победу со счетом 1:0

Сегодня футбольный клуб «Севастополь» встретился на домашнем поле со спортивным клубом «Астрахань» в рамках 9-го тура LEON — Первенства России среди команд Второй лиги, «Дивизион Б».

На 15 минуте счет открыл Станислав Рубан, мощно пробив под перекладину ворот гостей — 1:0.

Вначале второго тайма отличную возможность увеличить счёт упустил Бекхан Алиев, попав в штангу ворот, оказавшись один на один с голкипером соперника.

«Астрахань» бросила все силы, чтобы сравнять счёт, и хозяевам поля большую часть тайма приходилось играть от обороны, рассчитывая на контратаки.

На 76-й минуте за повторное предупреждение был удален Зеки Алиев и «Севастополю» пришлось сосредоточиться на игре в защите. Но наша команда смогла отстоять победный результат.

Следующий матч состоится 17 мая на выездном матче в Ялте с ялтинским «Рубином».

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