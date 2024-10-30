Деятельность риелторов возьмут под контроль

Подготовлен законопроект о регулировании риэлторской деятельности.

Сейчас риелтором может стать каждый. В России около 30 тысяч риелторских компаний и 200–400 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Согласно новому законопроекту проводить сделки с недвижимостью в качестве риелтора смогут только юрлица и индивидуальные предприниматели. Каждые пять лет они должны будут подтверждать свою квалификацию.

Для начала деятельности необходимо будет подать заявление через портал госуслуг и тогда риелтора включат в региональный реестр предпринимательской деятельности.

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Анна Левина