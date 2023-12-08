Власти Севастополя обещают зафиксировать цены на часть продуктов перед Новым годом 

Вопрос о росте цен на продукты в Севастополе был задан губернатор Михаилу Развожаеву в ходе прямого эфира на телеканале «СТВ».

Глава города подчеркнул, что контроль здесь идет постоянно, но «сейчас есть сложности с логистикой, поэтому на ряд товаров и продуктов рост цен значительный».

«Это сложный вопрос. Рынок так не работает: начинаешь держать цены, возникает дефицит. По социальной группе товаров, работу проводим постоянно. В том числе, по ряду социальных товаров постараемся цены либо зафиксировать, либо снизить в преддверие новогодних праздников», — пообещал Развожаев.

Ольга Сурикова