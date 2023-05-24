В Севастополе Тесла стала участником тройного ДТП

ДТП произошло сегодня днём. Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Тесла, в районе дома 61 по проспекту Героев Сталинграда не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Лада, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

В дальнейшем иномарка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с автофургоном Газель, который двигался во встречном направлении по своей полосе.

В результате ДТП никто из участников не пострадал.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю